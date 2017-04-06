Müezzinoğlu: Yeni Sistem Türkiye'yi, Almanya ve Fransa ile Yarışır Hale Getirecek (2)

ESNAFLARI GEZDİ, 'EVET' OYU İSTEDİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kırklareli'ndeki programının ardından Üsküp Belde Belediye Başkanlığı'na gitti. AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, belde sakinleri tarafından karşılanan Müezzinoğlu, makam ziyaretinin ardından beldeyi gezerek 'güçlü bir evet' oyu beklediklerini söyledi. Kırklareli kent merkezine dönen Bakan Müezzinoğlu, esnafı ziyaret edip, sohbet etti. 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması için 'evet' oyu isteyen Müezzinoğlu, Kırklareli Valisi Esengül Civelek'i de makamında ziyaret etti. Müezzinoğlu'na gezilerinde AK Parti Kırklareli Milletvekili Selehattin Minsolmmaz, Ak Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler ve partililer eşlik etti.



