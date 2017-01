Müezzinoğlu, Üniversite Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Her yaştan 1 milyon 250 bin gencimiz var. Bu müthiş bir zenginlik. Onların gönüllerini ve onların akıllarını yüzde 10 daha özgürce ve özgüvenli kullanabilecekleri noktaya taşısak Türkiye'nin ne yer altı zenginliklerine ne de yer üstü zengiline ihtiyacı olmaz." dedi.



Müezzinoğlu, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde "Başarının Sırları" adlı programda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.



Öğrencilere özgüvenli ve cesur olmaları tavsiyesinde bulunan Müezzinoğlu, özgüvenli ve cesur olunmayan bireylerin başarılı olamayacağını söyledi.



Türk milletinin özgüvenli olmak için gerekli medeniyete ve tarihe sahip olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, "Çünkü bizim medeniyetimizin bir ayağında ilim ve irfan, bir ayağında da hak ve adalet var." diye konuştu.



Mevlana'nın "Benim medeniyetimin insanı nefsinin mahkumu olan değil, vicdanının esiri olandır" sözünü aktaran Müezzinoğlu, gençlerden sahip oldukları medeniyeti özümsemelerini istedi.



Müezzinoğlu, insanların hayatları boyunca birçok zorlukla karşılaşabileceğine dikkati çekerek, böyle bir durumda kaçmak yerine zorluklarla mücadele etmenin önemli olduğunu vurguladı.



Kendisinin Batı Trakya'da dünyaya geldiğini hatırlatan Müezzinoğlu, bugünlere birçok zorlukla mücadele etmesi sayesinde gelebildiğini söyledi.



Çocukluk ve gençlik yıllarından verdiği örneklerle yaşadığı zorlukları salondaki öğrencilere anlatan Müezzinoğlu, Türk vatandaşlığına geçmek için yaşadığı zorlukları paylaştı.



Anne ve babaların aşırı sahiplenici tavırlarla çocuklarının özgüvenini zedelediğini ifade eden Müezzinoğlu, şöyle konuştu:



"Her yaştan 1 milyon 250 bin gencimiz var. Bu müthiş bir zenginlik. Onların gönüllerini ve onların akıllarını yüzde 10 daha özgürce ve özgüvenli kullanabilecekleri noktaya taşısak Türkiye'nin ne yer altı zenginliklerine ne de yer üstü zenginliğine ihtiyacı olur. Esas zenginlik yürektedir, asıl zenginlik akıldadır. Aklımızı ve yüreğimizi koyduğumuz her hadise katma değerinin hesaplanamayacağı zenginlikleri bize bahşeder. O nedenle özgüveninizi sarsacak hiçbir müdahaleye müsade etmeyin. 'İsyankar olun' demiyorum ama itiraz edin, hakkınıza sahip çıkın. Çünkü o hak size yaradan tarafından verilen bir hak."



Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, öğrencilerden kendilerini geliştirmelerini ve yarınlara en donanımlı şekilde hazırlanmalarını istedi.