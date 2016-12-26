Müezzinoğlu: '(Taşeron Işçiler) Biz Şu Anda Onlara Verdiğimiz Sözün Planlamalarını Yapıyoruz' -...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, taşeron işçilerin kadro durumuna ilişkin, "Bir süre daha sabredecekler. Biz şu anda onlara verdiğimiz sözün planlamalarını yapmaktayız." dedi.



Müezzinoğlu, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasının ilçedeki bir otelde düzenlediği toplantıda, Türk milletinin hiçbir milletin başaramayacağı ağır tabloların üstesinden geldiğini söyledi.



Türkiye'nin yarınlara ait hedeflere aynı kararlılıkla devam ettiğini belirten Müezzinoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir tereddüt göstermeden, 'bu millete ihanet eden hain odak nerede varsa o odakların peşinden gider ve gereğini yaparım' dedi ve Fırat Kalkanı harekatını başlattı. Bugün için farklı noktada orada güçlü bir Türkiye var. Sıkıntılarımız, acılarımız, bedellerimiz oluyor mu? Oluyor ama büyük millet olmak, büyük hedefleri olmak... Bu coğrafi konjonktürde bu kadar stratejik ülke ve bu kadar stratejik topraklara sahip olmanın bedellerini, tarihi geçmişte nasıl ödediysek tarihi geleceğe de öyle devam edeceğiz." diye konuştu.



En büyük gücün milli birlik, beraberlikle ortak hedeflere yürümek olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, dünyanın kendi içine kapandığı bu süreçte yeni fırsatları değerlendirerek çok daha iyi günleri ve süreci hep beraber başaracaklarını vurguladı.



Taşeron çalışanların kadro durumu



Bakan Müezzinoğlu, bir vatandaşın Taşeron çalışanların durumuna ilişkin soru üzerine, işçilerin biraz daha sabretmeleri gerektiğini söyledi.



"Bir süre daha sabredecekler. Biz şu anda onlara verdiğimiz sözün planlamalarını yapmaktayız." diyen Müezzinoğlu, "Ancak önemli olan alın teriyle, namusunuzla emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir işinizin var olmasıdır. Şu anda o hizmet alınıyor, o hizmetin karşılığında alın terinizin karşılığı ödeniyor. Devlet güvencesi biraz daha sabır istiyor. İnşallah Türkiye o sıkıntılı süreçleri de önümüzdeki günlerde azalttığında o sözümüzü de tutacak sizleri de devletimizin veya en büyük güvence millettir, milletin güvencesine devam edeceğiz.' 'şeklinde konuştu.



Bir gazetecinin, "Yeni yılda emekliye promosyon müjdesi olacak mı?" sorusuna ise Bakan Müezzinoğlu, emeklilerin baştacı olduğunu, o müjdeyi Başbakan Binali Yıldırım'ın şekillendireceğini vurguladı.



"Terör örgütünü bu ülkenin gündeminden kazıyıp atacağız"



Bakan Müezzinoğlu, yeni yerine taşınan AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı.



Müezzinoğlu, ilçe başkanlığı önünde kurulan platformda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir 2016 yılı geçirdiğini dile getirdi.



Güneydoğu'da hain terör örgütüyle olağanüstü bir mücadele verildiğini aktaran Müezzinoğlu, "Artık onunu canını okuyacak noktaya geldik. İnşallah o terör örgütünü bu ülkenin gündeminden kazıyıp atacağız. O ay-yıldızlı bayrak Keşan'da nasıl dalgalanıyorsa Hakkari'de Cizre'de öyle dalgalanıyor öyle dalgalanacak. Bu ülkenin hiçbir karış toprağında Türk bayrağından başka bayrağı elinde taşımaya hiç kimse kimse cesaret edemeyecektir." dedi.



Müezzinoğlu, terörle mücadelenin milletin de desteğiyle devam edeceğini vurguladı.



Asgari ücret



Müezzinoğlu, Keşan'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve köy muhtarlarının katılımıyla bir otelde düzenlenen toplantıda, Asgari Ücret Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde son toplantısını yapacağını ifade etti.



Komisyon çalışmalarının en geç perşembe günü bitirileceğini ve asgari ücreti açıklayacaklarını aktaran Müezzinoğlu, şöyle devam etti:



"Bugün için asgari ücret bin 300 lira. Önümüzdeki üç gün sonra ne olacak onu ben de henüz bilmiyorum. İşverenle ve işçi temsilcilerimizle konuşuyoruz. Burada bir tarafın kısa süreli mutlu olması ve geçici mutluluklar yerine iki tarafın da birlikte az da olsa mutlu olduğu ama kalıcı ve sürdürülebilir yarınları planlamak istiyoruz.



İstiyoruz ki işçimizin standardı yükselsin, istiyoruz ki işverenimizin de dünyayla rekabeti kaybolmasın. İşveren rekabeti kaybettiği an bırakın bin 300'ü, kapanan iş yerleri, işsiz kalan çalışanlarımızla karşı karşıya kalırız. Bin 300 lira yeterli değil. Daha iyi olması gerekir. Daha iyi nasıl yapacağız? Ekonomiyi büyüterek, dünyayla rekabette daha güçlü olarak ve büyüyen ekonomide, çoğalan yatırımlarda daha çok istihdam alanları üreterek inşallah bunu daha iyi noktalara taşıyacağız."