TÜMÜ
Haberler Search
Müezzinoğlu: "Ortak Projeleri Birlikte Üretmek Bizim Esas Sorumluluğumuzdur"

Müezzinoğlu: "Ortak Projeleri Birlikte Üretmek Bizim Esas Sorumluluğumuzdur"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kürsüde konuşması ANKARA – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında Odalarda ve Borsalarda Kurulacak İŞKUR Hizmet...

Müezzinoğlu: 'Ortak Projeleri Birlikte Üretmek Bizim Esas Sorumluluğumuzdur'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kürsüde konuşması ANKARA – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında Odalarda ve Borsalarda Kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası Protokolü imza töreninde konuştu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, İş-Kur, Borsa, İşkur, Tobb, Tobb, Mehmet Müezzinoğlu
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads