Müezzinoğlu: 'Ortak Projeleri Birlikte Üretmek Bizim Esas Sorumluluğumuzdur'

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-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kürsüde konuşması ANKARA – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında Odalarda ve Borsalarda Kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası Protokolü imza töreninde konuştu.