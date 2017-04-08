Müezzinoğlu'nun Acı Günü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kayınpederi hayatını kaybetti.



Yaklaşık 1 ay önce geçirdiği rahatsızlık sebebiyle tedavisi için Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kayınpederi 80 yaşındaki Hasan İsmail, dün gece sabaha karşı vefat etti. Acı haberi alan Müezzinoğlu, Bursa'daki programlarını iptal etti. Hasan İsmail, ikindiyi müteakip İstanbul Avcılar Tükenmez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Avcılar Merkez Mezarlığı'na defnedilecek. - BURSA