Müezzinoğlu'ndan Kıdem Tazminatı Açıklaması
Kıdem tazminatıyla ilgili hiçbir kurumla taslak paylaşmadıklarını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, konunun önümüzdeki haftadan itibaren ilgili paydaşlarla görüşmeye başlanacağını duyurdu.
Kıdem tazminatıyla ilgili hiçbir kurumla taslak paylaşmadıklarını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, konunun önümüzdeki haftadan itibaren ilgili paydaşlarla görüşmeye başlanacağını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
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