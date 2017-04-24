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Müezzinoğlu'ndan Kıdem Tazminatı Açıklaması
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Müezzinoğlu'ndan Kıdem Tazminatı Açıklaması

Kıdem tazminatıyla ilgili hiçbir kurumla taslak paylaşmadıklarını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, konunun önümüzdeki haftadan itibaren ilgili paydaşlarla görüşmeye başlanacağını duyurdu.

Müezzinoğlu'ndan Kıdem Tazminatı Açıklaması

Kıdem tazminatıyla ilgili hiçbir kurumla taslak paylaşmadıklarını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, konunun önümüzdeki haftadan itibaren ilgili paydaşlarla görüşmeye başlanacağını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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