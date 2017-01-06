Müezzinoğlu: 'Hedefin Büyüklüğüne Baktığımızda Şehit Polisimize Milletçe Şükranlarımızı Sunuyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin "Hedefin büyüklüğüne baktığımızda gerçekten şehit polisimize ayrıca milletçe şükranlarımızı sunuyoruz. Orada tek başına o teröristleri fark etmesi, müdahale etmesi canı pahasına eylemi engellemesi gerçekten ülkemizi İzmirimizi, İzmirlilerimizi büyük bir felaketten kurtarmıştır." dedi.



Konya Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.



Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Müezzinoğlu, Cihanbeyli ilçesinde bu sabah öğrenci servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden iki öğrencinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.



İzmir Adliyesindeki terör saldırısına değinen Müezzinoğlu, şunları kaydetti:



"Son derece haince planlanmış bir terör eyleminde 1 polisimizi, 1 Adalet Sarayında görevli memurumuzu şehit verdik. Hedefin büyüklüğüne baktığımızda gerçekten şehit polisimize ayrıca milletçe şükranlarımızı sunuyoruz. Orada tek başına o teröristleri fark etmesi, müdahale etmesi, canı pahasına eylemi engellemesi gerçekten ülkemizi İzmirimizi, İzmirlilerimizi büyük bir felaketten kurtarmıştır. Tabii terör eylemleri son dönemde farklı kesimlerden, gruplardan geliyor. Adları ne olursa olsun Türk milleti, bu büyük millet şunu biliyor; bunlar maşalar. Bu üst akıl bir gün farklı bir maşayı, ertesi gün farklı bir maşayı kullanıyor. Buradaki temel amaç, bu büyük milletin büyük hedeflerine yürüyüşünü engellemek ama onlar hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar, hangi terör eylemlerini planlarlarsa planlasınlar, bu milletin cesareti, asaleti, feraseti bütün bunların üstesinden gelecek. Bütün bunları arkada bırakarak hedeflerine kilitlenmiş, dünyayla yarışmaktan vazgeçmeyen, bölgesinde güçlü bir ülke olma idealinden vazgeçmeyen bir Türkiye'yi mutlaka ama mutlaka başaracak güce sahip bir milletiz."



Büyükanne Projesi



Müezzinoğlu, bugün de Bakanlık olarak çalışma hayatında milli seferberlik startını Konya'dan verdiklerini ifade etti. Müezzinoğlu, gerek sanayici, iş adamı, yatırımcı, gerekse çalışan ve işçilerin, topyekun Konya ve Türkiye'nin daha çok büyüyen, istihdam sağlayan, üreten ve birlikte büyük hedeflerine yürüyen bir millet olmayı başaracağını vurguladı.



Müezzinoğlu, Büyükanne Projesi'ni İstanbul Sanayi Odası ile 1,5 aydır çalıştıklarını belirtti.



İstanbul Sanayi Odası ve iş dünyasının sponsorları ile proje uygulamasının protokolünün ay sonuna kadar hazırlanıp tamamlanacağını bildiren Bakan Müezzinoğlu, "Ay sonunda bir protokol ile pilot uygulama çalışmasını yaklaşık bin ailede yapacağız. 6 ay sonra bu bin ailelik büyükanne projesini, 'artıları, eksileri nasıl yaparsak daha iyi olur'unu yıl ortalarında görmüş olacağız. Bu projenin şu andaki boyutu kamuoyuna yansıtıldığı gibi değil. İstanbul Sanayi Odası ve Çalışma Bakanlığı, iş dünyasıyla bir büyükanne pilot uygulama çalışmasıdır." diye konuştu.