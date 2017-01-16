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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kürsüde konuşması ANKARA – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında Odalarda ve Borsalarda Kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası Protokolü imza töreninde konuştu.
Müezzinoğlu: "Daha Cesur Olmamız Lazım"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kürsüde konuşması ANKARA – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında Odalarda ve Borsalarda Kurulacak İŞKUR Hizmet...
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