Müezzinoğlu; Büyükanne Projesi, İstanbul Sanayli Odası'yla Önce 1000 Ailede Başlatılacak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlık olarak çalışma hayatında milli seferberlik başlattıklarını belirtti. Torun bakan büyük anneye bebek parası projesinin ise İstanbul Sanayi Odasıyla gerçekleştirilen pilot bir proje olduğunu ifade eden Bakan Müezzinoğlu, "İstanbul Sanayi Odası ve iş dünyasının sponsorlarıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birlikte bir proje uygulamasını, protokolünü, ay sonuna kadar hazırlayıp tamamlayacak ve ay sonu, protokolle bir pilot uygulama çalışmasını yaklaşık bin ailede yapacağız" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzenoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Konya'ya geldi. Bakan Müezzinoğlu, ilk olarak Konya Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Daha önceki bakanların ziyaretlerinin aksine, bugün geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Eğitimli köpekle valilik binası önü ve çevresinde bomba araması yapıldı. Özel Harekat ekipleri eşliğinde de çevrede önlem alındı.



Bakan Müezzinoğlu, sözlerine Cihanbeyli'de öğrenci servisinin devrilmesiyle yaşamını yitiren öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralı öğrencilere de acil şifalar dileyerek başladı.



"CANI PAHASINA ÜLKEMİZİ BÜYÜK BİR FELAKETTEN KURTARMIŞTIR"



1'i polis 2 kişinin şehit olduğu İzmir Adliyesi'ndeki bombalı terör saldırısına da değinen Bakan Müezzinoğlu, saldırıda şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin'in, canı pahasına, teröristleri fark edip müdahale ettiği ve ülkemizi ve İzmir'i, büyük bir felaketten kurtardığını söyledi.



Törer örgütlerinin üst akıl tarafından kullanılan birer maşalar olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, "Terör eylemleri son dönemde farklı farklı kesimlerden, gruplardan geliyor. Adları ne olursa olsun, Türk milleti bunu biliyor ki, bunlar maşalar. Bu üst akıl, bir gün farklı bir maşayı, ertesi gün farklı bir maşayı kullanıyor. Temel amaç, bu büyük milletin büyük hedeflerine yürüyüşünü engellemek. Ama onlar hangi tuzakları kurarsa kursunlar, hangi hain terör eylemlerini planlarlarsa planlasınlar, bu milletin cesareti, asaleti, bütün bunların üstesinden gelecek birlik ve beraberlik içinde o gelecek büyük hedeflerine yürüyecektir" diye konuştu.



MİLLİ SEFERBERLİK



Bakan Müezzinoğlu, bakanlık olarak çalışma hayatında milli seferberlik başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Bugün bakanlık olarak, 'Çalışma Hayatı Milli Seferberlik' startını Konya'dan veriyoruz. Gerek sanayicimiz, işadamımız, yatırımcımız, gerekse işçi kardeşlerimiz topyekun, Konya'da, Türkiye'de daha çok istihdam sağlayan, daha çok üreten, daha çok ihracat yapan, birlikte büyük hedeflerine yürüyen millet olmayı başaracağız. Bugün Konya'dan bismillah diyoruz, hayırlı uğurlu olsun."



BÜYÜKANNE PROJESİ



Bakan Müezzinoğlu, 'Büyükanne' projesinin kamuoyuna yansıdığı gibi olmadığını belirtti. Projenin İstanbul Sanayi Odasıyla gerçekleştirilen pilot bir proje olduğunu ifade eden Bakan Müezzinoğlu, "Büyükanne projesini, İstanbul Sanayi Odasıyla birlikte 1.5 aydır çalışıyoruz. İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi Odası'ndaki iş dünyasının sponsorlarıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birlikte bir proje uygulamasını, protokolünü, ay sonuna kadar hazırlayıp tamamlayacak ve ay sonu, protokolle bir pilot uygulama çalışmasını yaklaşık bin ailede yapacağız. Büyükanne projesinin artıları, eksileri, nasıl yaparsak daha iyi oluru, yıl ortasında görmüş olacağız. Projenin şu andaki boyutu, kamuoyuna yansıtıldığı gibi değil. İstanbul Sanayi Odası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 'Büyükanne' pilot uygulama projesidir" dedi.



"TAŞERON İŞÇİLERİMİZ SABIRLI OLMALIDIR"



Bakan Müezzinoğlu, taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili de şöyle konuştu:



"Taşeron işçilerle AK Parti hükümeti olarak, bununla ilgili düzenleme çalışması yapacağını taahhüt etti. Bu yönde sayın başbakanımızın, çalışmaların yapılması konusunda Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek beyin başkanlığında, bizim de içinde olduğumuz ilgili bakanlıklarla, çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz bakanlık olarak kamu çalışanı reformunu öncelikliyoruz. Kamu çalışanı reformunu, 2017 yılı ortalarına kadar başarabilirsek zaten bunun içinde şekillendireceğiz. Taşeron dediğimiz çalışanlarımız biraz daha sabırlı olmaları gerekir."



Bakan Müezzinoğlu, valilik ziyaretinin ardından Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cihanbeyli'deki öğrenci servisinde yaralanan öğrencileri ziyaret etti.



Bakan Müezzinoğlu, 'Çalışma Hayatı Milli Seferberliği' projesi kapsamında bir restoranda kamu kurumlarında çalışan işçilerle öğle yemeğinde buluştu. Bakan Müezzinoğlu, amaçlarının farklı kurumlarda, farklı statülerde çalışan işçilerle hem yemek yemek hemde istişare yapmak olduğunu belirtti.



- Konya