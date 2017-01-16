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Müezzinoğlu: "Bu Millet Bir Başka Millete Benzemez"

Müezzinoğlu: "Bu Millet Bir Başka Millete Benzemez"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kürsüde konuşması ANKARA – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında Odalarda ve Borsalarda Kurulacak İŞKUR Hizmet...

Müezzinoğlu:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kürsüde konuşması ANKARA – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında Odalarda ve Borsalarda Kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası Protokolü imza töreninde konuştu.

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