Müezzinoğlu: "Bizim Taslağımız Henüz Herhangi Bir Paydaşımızla Paylaşılmadı"
-Taraflar arasında protokol imzalanması -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TESK Genel Merkezi'nde, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Esnaf ve...
-Taraflar arasında protokol imzalanması
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TESK Genel Merkezi'nde, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu arasında "Aktif İşgücü Kapsamında Yürütülecek Faaliyetlerle İlgili İşbirliği" protokolü imza törenine katıldı.