Müebbet Hapis Cezasını Çeken ABD'li Eski Futbolcu Hücresinde İntihar Etti

– ABD'li eski futbol yıldızı Aaron Hernandez, Çarşamba günü, cinayet suçundan müebbet hapis cezasını çektiği hapishane hücresinde, iki cinayetten aklanmasından kısa bir süre sonra kendini asarak intihar etti.



27 yaşındaki Hernandez'in cansız bedeni, sabaha karşı saat 3 sularında Souza-Baranowski Islah Merkezi gardiyanları tarafından hücresinde bulundu.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ceza İnfaz Kurumu Sözcüsü Christopher Fallon, "Hernandez hücresinde tek başına kalıyordu. Kendini penceresinin demirlerine başladığı yatak çarşafıyla asmadan önce hücresinin kapısını çeşitli objelerle sıkıştırıp bir barikat kurarak hızı müdahale edilmesini engellemeye çalışmış." dedi.



Hernandez'in herhangi bir not bırakıp bırakmadığı konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Fallon, soruşturmanın halen devam ettiğini belirtti.



Fallon, yetkililerin, Hernandez'in intihar edeceğinden şüphelenmediklerini, aksi takdirde Hernandez'in Akıl Sağlığı bölümüne transfer edilmiş olacağını söyledi.



Geçtiğimiz Cuma günü görülen mahkemede, 2012 yılında Daniel de Abreu ve Safiro Furtado'nun ölümleriyle sonuçlanan silahlı saldırıdan aklanan Hernandez'in mutluluktan ağladığı görülen Hernandez'in, nişanlısının erkek arkadaşı olan Odin Lloyd'un uğradığı silahlı saldırı sebebiyle müebbet hapis cezasını çekmeye devam ettiği bildirildi.



Massachusetts Eyalet Polisi'nin soruşturmaya devam ettiği bildirilirken, Hernandez'in avukatlarından herhangi bir yazılı açıklama isteği gelmedi. - İstanbul