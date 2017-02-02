Müdür Yolcu Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, çiftçi ve hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen toplantıya TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve muhtarlar katıldı. Burada konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, "İlimizin tarım ve hayvancılık alanındaki sorunlarını, bu sorunlara en yakın kişiler olarak siz değerli muhtarlarımız ile ele almak, tartışmak ve çözümler üretebilmek için toplanmış bulunmaktayız. Umarım bu toplantı amacına ulaşır ve iyi sonuçlar elde ederiz. Bu toplantı yöremiz çiftçileri için hayırlı olur inşallah. Bizlerin bütün gayret ve çalışmaları çiftçilerimizin huzuru ve refahı içindir. Sizlerde muhtarı olduğunuz köylerin mülki amirlerisiniz, elbirliği ile köyümüzü, çiftçimizi, hayvan yetiştiricilerimizi kalkındırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret göstermeliyiz" dedi.



TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir ise, tarım ve hayvancılık alanlarında yapılan sigortalamalarla ilgili açıklamalar yaparak, muhtarları bilgilendirdi. Özdemir, "Üreticiler doğal afetlerden, kuraklıktan, dondan, hastalıklardan zarar görmemeli veya zararlarını en aza indirebilmeleri için sigorta yaptırmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu. - IĞDIR