Müdür Yıldız'dan Anlamlı Jest

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Basketbol takımı oyuncularını ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.



Bilecik'i temsil eden Okul sporları Yıldız Kızlar kategorisinde Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Basketbol takımı sporcularını ziyaret eden Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sporun içinde her türlü neticenin olabileceğini ve önemli olanın spor yapmak olduğunu belirtti. Yıldız "Antrenmanlara devam ederek daha iyi seviyelere ulaşacağınıza inanıyorum. Ben de Beden Eğitimi öğretmenliğinden geldim. Yarışmalarda ben de bazen olaylar yaşadım. Önemli olan Bilecik'i temsil etmektir. Sizinle gurur duyuyorum. Sizler bizim için çok değerlisiniz. En büyük başarınız sporun içinde aktif olarak kalabilmeniz olur" dedi.



Yıldız, konuşmasının ardından oyunculara madalya, forma ve basketbol topu hediye ederek, maçlara daha iyi hazırlanmaları için en iyi imkanların sağlanacağını da ifade etti. - BİLECİK