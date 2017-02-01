Müdür Yardımcısının Yazdığı "Öğrencilerin Teknoloji ile İmtihanı" Kitabı Tanıtıldı

Melahat Ünügür Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yusuf Yıldırım, ikinci kitabını tanıtmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen'i makamında ziyaret etti.



Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yusuf Yıldırım, yeni kitabı hakkında bilgiler verdi. Kitapta öğrencilerin de görüşlerine yer verdiğini aktaran Yıldırım, "Kitap, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) altyapısının oluşturulması ve eğitimde BT kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik, 1984-2013 yılları arasında yürütülen projeler ve okullarda teknoloji kullanımı kapsamında alan yazında gerçekleştirilen araştırmaları doküman analizi ile incelemesi açısından eğitim politika üreticilerine, araştırmacılara ve eğitimcilere arşiv niteliğinde veriler sunmaktadır. Kitapta ayrıca Ankara, Eskişehir ve Sakarya il merkezlerindeki ortaokullarında öğrenim gören toplam 2 bin 272 ilköğretim sekizinci sınıf öğrencisi üzerine yapılan iki araştırma bilimsel makale formatında sunulmuştur. Kitapta yer verilen araştırmalar ile ilköğretim okullarının, öğretmen ve öğrencilerin teknoloji kullanımı bağlamında değerlendirilmesini ve Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının, Bilişim Teknolojileri Becerileri Performans Göstergeleri kapsamında yeterli bilgi ve becerilerle donanmış öğrencilerin yetiştirilmesi bağlamında amacına ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesini sağlamıştır. Araştırma sonuçları ayrıca, öğrencilerin uluslararası alanda kabul görmüş teknoloji kullanım yeterliklerinin ne kadarına sahip olduklarının belirlenmesini sağlayacaktır. Bu sayede ilköğretim öğrencilerinin teknoloji kullanım yeterlikleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimlerine istatistiki veriler sağlamaktadır. Kitapta ayrıca ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Fatih Projesi hakkındaki ön görülerini ve aynı öğrencilerin lise 9. sınıf sonunda Fatih Projesi uygulandıktan sonra Fatih Projesi hakkındaki görüşlerini inceleyen bir araştırmaya da yer verilmiştir. Bilimsel araştırmalar ile kitap, ilköğretim öğretmenlerine ve program geliştirme uzmanlarına, öğrencilere yönelik hazırlanacak teknoloji destekli etkinlikleri tasarlarken yararlanabilecekleri istatistiki bilgiler sunmaktadır" dedi.



Yusuf Yıldırım'ın kaleme aldığı kitabı en kısa sürede inceleyeceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, kendisini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR