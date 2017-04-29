Müdür Yardımcısına Son Görev

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Mesudiye İlkokulu Müdür Yardımcısı Hamza Doğan, meslektaşları ve öğrencileri tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.



Önceki gün okulda bir anda fenalaşan 41 yaşındaki Müdür Yardımcısı Hamza Doğan, 112 acil servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kalp krizi geçiren müdür yardımcısı kurtarılamadı. Hamza Doğan'ın cenazesi bugün Çimen Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip Hastane Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Kaymakam Ali Akça, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, Eğitim Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Numan Şeker, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BURSA