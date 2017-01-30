Müdür Osman Erdoğan: Kütahya'ya Konteyner Sahası Kurulması Artık Şart Oldu

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu üyeleri, Dünya Gümrük Gününden dolayı, Kütahya Gümrük Müdürlüğü'ne nezaket ziyaretinde bulundu.



Kütahya Gümrük Müdürü Osman Erdoğan ile görüşülen ziyarette, Dünya Gümrük Günü'nden dolayı kutlama dilekleri sunuldu. Erdoğan, günün anlam ve önemine ilişkin Kütahya'da gerçekleştirilen ziyaretler ve faaliyetler hakkında bilgi paylaştı. Ayrıca, 2015 yılı Şubat ayında fiilen hizmete başlayan Kütahya Gümrük Müdürlüğü'nün bugüne kadar yaptığı faaliyet istatistiklerinden söz ederek, Kütahya'daki en önemli ve öncelikli ihtiyacın, konteyner sahası kurulması olduğunu belirtti.



Söz konusu sahanın kurulmasının, işletmeler açısından önemini vurgulayarak, bu sayede işletmelerin ara maliyetlerini düşürebileceklerini, nakliye zararlarını bertaraf edebileceklerini ifade etti.



Kütahya Gümrük Müdürlüğü olarak, konteyner sahası kurulması talepleri için çeşitli görüşmeler yaptıklarını, bu çalışmalarda işletmelerden, kurum ve kuruluşlardan destek beklediklerini dile getirdi.



Başkan Nafi Güral ise, KUTSO'nun paydaşlarıyla işbirliğine büyük önem verdiğini belirtti. (EFE) - KÜTAHYA