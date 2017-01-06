Müdür Haci Çağlar'dan Myo Veda

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na atanan Gediz İlçe Emniyet Müdürü Haci Çağlar, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu Akademik-İdari Personeli ve öğrencileriyle vedalaştı.



Gediz İlçe Emniyet Müdürü Haci Çağlar, görev değişikliği nedeniyle yaptığı veda ziyaretinde ilkönce Gediz Meslek Yüksekokulu ve Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu ve akademik-idari personel ile görüşmede bulundu. Daha sonra öğrencilere de bir veda konuşması yapan İlçe Emniyet Müdürü Haci Çağlar, öğrencilerden bu vatanın kıymetini çok iyi bilmeleri gerektiğini söyledi.



Gediz Meslek Yüksekokulu ve Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu da konuşmasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı'na Başmüfettiş olarak atanan Gediz İlçe Emniyet Müdürü Haci Çağlar'a bu güne kadar ilçeye vermiş olduğu hizmet ve yüksekokula göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.



Daha sonra Gediz İlçe Emniyet Müdürü Haci Çağlar'a Gediz Meslek Yüksekokulu ve Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu tarafından hatıra plaketi takdim edildi.(MA-EFE) - KÜTAHYA