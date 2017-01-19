Müdür Dursun, Sözleşmeli Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, il merkezinde görev yapan sözleşmeli öğretmenlerle bir araya geldi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda il merkezinde görev yapan sözleşmeli öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, "Güneş toprağa, suya, doğaya nasıl can verirse, öğretmen de topluma öyle can verir. Öğretmen, bilgisizlikten çoraklaşan ve çatlayan toprağa dönen nesillere hayat verir. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Bu meslek, ürünü insan olan ve başlı başına bir amaç olmaktan öte, bizleri yüce gayemize ulaştıran bir araç olarak görülmelidir. Öğretmenlik bir sevdadır. Kuşak kuşak uzanmaktır geleceğe. Almadan vermek, verdikçe çoğalmaktır. Öğretmenlik gücün tükendiği anda sana parıltıyla bakan minik bakışlarla yeniden dirilmektir" dedi. - AĞRI