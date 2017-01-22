Müdür Durgun'dan Yarıyıl Mesajı

2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Müdür Durgun, 2016-2017 eğitim öğretim döneminin birinci bölümünü tamamlayarak yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 20 Ocak 2017 tarihinde Hakkari genelinde 3 bin 890 öğretmenin görev yaptığı 389 eğitim kurumundan öğrenim gören 74 bin öğrencinin karne aldığını dile getiren Durgun, "Sevgili öğrenciler, 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış bulunuyoruz. Bir dönem boyunca yeni bilgi ve becerilerle birçok şey öğrendiniz. Fazlasıyla, eksiğiyle biten bu dönemin sonundaki yarıyıl tatilinizde iyice dinlenmenizi, bedensel aktivitelere katılarak zihinsel yorgunluğunuzu atmanızı tavsiye ediyorum. Netice ne olursa olsun hayat devam ediyor. Öğretmenleriniz ve yöneticileriniz olarak sizlerden, her günü fırsat bilerek verimli, güzel bir tatil dönemi geçirmenizi ve ikinci döneme enerjik ve umut dolu bir başlangıç yapmanızı bekliyoruz" dedi.



Mesajında öğretmenler de seslenen Durgun; "Türlü fedakarlıklar ve üstün gayretlerle bir dönem boyunca öğrencilerimize en iyiyi, en doğruyu öğretmeye çalıştınız ve yoruldunuz. Bu yorgunluğun kutsal bir yorgunluk olduğunu yıllar sonra öğrencilerinizi güzel yerlerde görünce daha iyi anlayacaksınız. Yarıyıl tatilinde öğrencilerimizin zihin yorgunluğunu atabilmeleri için ödev vermek yerine bedensel aktivitelere katılmaları için öğrencilerimizi destekleyiniz ve teşvik ediniz. Sizlerle bu kutsal görevde, daha güzel bir gelecek için yan yana yürümekten onur duyduğumu ifade eder, verdiğiniz emekler için şahsım, kurumum ve Hakkari halkı adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Velilere de seslenen Durgun, "Bir dönem boyunca sizlerde öğrencilerinizle birlikte yoruldunuz, sevindiniz veya üzüldünüz. Unutmayın, alınan karneler öğrencilerinizin durumunu gösterdiği gibi sizi de yansıtmaktadır. Bu karnelerden bizler de eksikliklerimizi çıkarıp telafi etmeliyiz. Çocuklarınızın başarısızlıklarını bir sorun haline getirmeyip, bunun çözümü için çaba sarf etmeniz yerinde olacaktır. Tatil boyunca öğrencilerimizin faydalı zamanlar geçirebilmeleri için onlara yardımcı olunuz. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize iyi tatiller dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" diye konuştu. - HAKKARİ