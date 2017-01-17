Müdür Ceylani, Stajyer Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Van'ın Tuşba Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, stajyer öğretmenlerle bir araya gelerek, yeni görevlerinde başarılar diledi.



Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Müdür Muhlis Ceylani, şube müdürleri M. Baki Karabulak ve Zakir Taşkın ile stajyer öğretmenler katıldı. Burada konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, "Sizleri şimdiden kutluyorum. İsteyerek öğretmenlik mesleğini seçtiniz. Öğretmenlik mesleği malum kolay bir meslek değil. Görünürlükte belki basit olabilir, ama felsefik boyut olarak sizin vicdanınızla beyninizi kullanıp o çocuklara fedakarca yıllarınızı vermeniz gereken bir meslektir. Öğretmenlik mesleği çok yıpratıcı bir meslek ve ağır bir iştir. Sizler kararınızı vermişsiniz, ancak bir o kadar zevkli ve bir o kadar emeğinizin karşılığını aldıkça sizleri mutlu edecek bir meslektir. Hem kendi branşınız itibariyle kendinizi yetiştirmeniz gerekir ve alanınız ile ilgili kendinizi yetiştirmenizi hissettirir. Çağımızın bütün bilimsel gelişmelerine kendimizi uydurmamız gereken bir meslektir. Kendi özlük haklarınızı değişen kanunlarla bakanlığımızın değişen mevzuatı ile birlikte kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Sizler branşınızın gereği çok iyi olmanız gerekiyor, sesinizi ve vücut dilinizi çok iyi kullanarak iyi bir formasyonunuzun olması gerekiyor. Biz öğretmenler kendimizi taşıyamazsak, hani o saygın yönümüzü davranışlarımızla hareketlerimizle ve kıyafetimizle taşıyamazsak, o zirvedeki insan en aşağı düşer ve saygı diye bir şey de kalmaz. Sizler üniversite bitirerek dünyaca kitaplar okudunuz ve buralara geldiniz. Bizler sizlerden istifade edeceğiz. Son olarak sizlere bir nasihatim olacak, alacağınız maaşınızı gereksiz yere harcamayın ve kendinize birikim yaparak önce bir yuva sahibi olun. Tekrardan hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor ve rabbim sizlere ve bizlere sağlık ve huzur versin diyorum" dedi. - VAN