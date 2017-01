Müdür Bozyel, Birinci Dönemi Değerlendirdi

Muş'un Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemini değerlendirdi.



Açıklamalarda bulunan Necdet Bozyel, büyük bir heyecan ve umutla başlayan birinci yarıyıl tatilinde sona gelindiğini söyledi. İlk dönemin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ifade eden Bozyel, eğitim öğretimin ilk dönemini huzur içinde bitirmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Müdür Bozyel, "Sevgili öğrenciler; başarı birden çok faktöre bağlı olarak ulaşılabilen bir süreçtir. Sorumluluk sahibi olma, azimli ve planlı çalışma, kendine hedef belirleme, zamanı verimli kullanma, kararlılık ve sevgiyle ulaşılıp sonu mutluluk olan bir süreçtir. Sizlerle bu süreci en iyi şekilde geçirmeye çalıştık. Geleceğin yeni Türkiye'sinde söz sahibi olacak sizlersiniz. Bu vesileyle, o minik yüreğinizde taşıdığınız kocaman sevgi ve kararlılık sizleri başarıya götürüyor. Bu süreçte en önemli unsur kendine güvenmektir. Seviyeniz ne olursa olsun yılmayacak ve umutla geleceğe bakacaksınız. Herkesin okuyup doktor, mühendis, öğretmen, avukat olması zorunludur diye kendinizi şartlandırmayın. Unutmayın ki; bu güzel ülkemizin sporcuya, iş adamına ve çalışan bireylere de ihtiyacı vardır. Her başarılı öğrenci memur olur düşüncesiyle kendinizi üzmeyin. Sizler üzerinize düşeni en güzel şekilde yaptınız. Şimdi 15 günlük hak ettiğiniz bir tatiliniz var. Bu tatilde bol bol kendinize zaman ayırın. Sizi sıkan şeylerden tamamen uzak durun. Aileniz ve arkadaşlarınızla iyi vakit geçirin. Sizler de bir dönemi en güzel şekilde değerlendirip başarıyla bitirdiniz. Her şeyin temelinde sevgi olduğu bilinciyle çalıştınız. Unutmayınız ki geleceğimiz olan öğrencilerimiz; sizler değer verdikçe, sizleri hep güzellikle yad edeceklerdir. Bizim en büyük hazinemiz çocuklarımızdır. Sizlere de iyi tatiller; ailenizle huzurlu bir tatil geçirmenizi Allah'tan diliyorum" dedi.



Velilerin çocukların üzerine gitmemesi gerektiğini hatırlatan Bozyel, "Birinci yarıyıl tatili geldi. Sizler de en az bizler kadar üzerinize düşen görevi yerine getirdiniz. Bu süreçte karneye bakıp da öğrencinizi değerlendirmeyin. Sakın kızıp, azarlamayın. Her şeyi sevgiyle halledin. Bu süreçte emeği olan tüm idareci öğretmen ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. İyi tatiller" şeklinde konuştu. - MUŞ