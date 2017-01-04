Müdür Aydın Öğrencilere Rehberlik Dersi Verdi

Adıyaman'ın Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, 8.sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek rehberlik dersi verdi.



Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Sincik ilçesine bağlı Dilektepe ortaokulunu ziyaret ederek burada sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek öğrencilere ders çalışma teknikleri, başarılı olma teknikleri ve kendilerine güven hususlarında rehberlik dersi verdi.



Müdür Aydın aynı zamanda başarı, güven, verimli çalışma, hem akademik hem de sosyal yaşamdaki performans ile TEOG sınavının önemine değindi. - ADIYAMAN