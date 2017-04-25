Müdür Ateş'ten Vekile Akyürek'e Teşekkür Plaketi

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde Viranşehir'in Eğitim-Öğretim ve çeşitli sorunlarını çözmeye yönelik yapmış olduğu çalışmalardan ve de başta 63 bin öğrenciye 63 bin fidan projesi olmak üzere bir çok projeye öncülük edip desteklerini esirgemeyen Şanlıurfa Millet Vekili Mehmet Akyürek'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş Plaket takdim ederek teşekkür etti.



Viranşehir Öğretmen evinde gerçekleşen plaket takdiminin ardından Vekil Akyürek temaslarda bulunmak üzere mekandan ayrıldı. - ŞANLIURFA