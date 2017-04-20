Müdür Asak Mutki'de

Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak, Mutki'deki muhtar ve çiftçilerle bir araya geldi.



Mutki'deki muhtar ve çiftçilerle bir araya gelen Müdür Asak, tarım ve hayvancılık konularında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yaptı. Fatih Asak, köylerde gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgiler alarak, talep ve sorunları dinledi. Asak, tüm köylerde inceleme yapacağını ifade ederek, "Sizlerin talep ve sıkıntılarınızı her zaman dinleyeceğim. Sorunlarınız hangi mercilerde çözülecekse oralarda çözmeye çalışacağız. Her sorununuzu çözerim diye yalan söyleyemem. Ama her sorunun çözümü için elimden gelen tüm gayreti göstereceğimin sözünü veriyorum" dedi. - BİTLİS