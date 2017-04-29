Müdür Alan, Öğrencilere Projeler Hakkında Bilgi Verdi

Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Kahta Meslek Yüksekokulunda öğrencilere, Adıyaman'daki tarım ve hayvancılık projeleri hakkında bilgi verdi.



Kahta Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Kahta Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlkan Ali Olgunoğlu ile çok sayıda öğrenci katıldı.



Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, bilgilendirme toplantısında, Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ile genelinde uyguladığı projeleri, destekleme ve hibe programları hakkında bilgileri sunum şeklinde anlatı. - ADIYAMAN