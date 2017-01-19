Müdür Adnan Kayım: 2017 Yılı Hedeflerimizi Belirledik

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün, '2016 yılı değerlendirme ve 2017 yılı hedefleri' konulu değerlendirme toplantısı, Ilıca Eğitim Merkezi'nde yapıldı.



Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım başkanlığında düzenlenen toplantıya orman bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri ve İşletme Müdürleri katıldı.



2016 yılında yapılan çalışmalar ve bu çalışmalarda elde edilen başarılar ile görülen sıkıntıların masaya yatırıldığı toplantıda ayrıca 2017 yılı hedefleri de görüşüldü.



Bölge Müdürü Adnan Kayım, 2017 yılının tüm Ülkemiz ve Orman Teşkilatımız için hayırlı ve başarılı bir yıl olmasını diledi.



2016 yılındaki çalışmaları nedeniyle başta Bölge Müdür Yardımcıları olmak üzere tüm Şube ve İşletme Müdürlerine teşekkür eden Bölge Müdürü Adnan Kayım, 2017 yılında da program hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda tüm İşletme Müdürlerinin sorumluluk içinde bulunduğunu, İşletme Şeflerine uygulamalar noktasında yön verilerek verimli bir çalışma temposu ve ekip ruhu ile 2017 yılı hedeflerine de ulaşılacağını söyledi.



Toplantıda 2016 yılında yapılan çalışmalar ve program gerçekleşmeleri hakkında detaylı bilgiler alındı.



Şube Müdürleri; Müdürlüklerinin yaptıkları faaliyetler ile ilgili birer sunum gerçekleştirirken, birimlerinin faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdiler. Her Şube Müdürlüğünün sunumunun ardından veriler analiz edildi, değerlendirmeler yapıldı ve öneriler ortaya konuldu.



Damga gerçekleşmeleri, gençleştirme programları, üretim durumları, depo stok durumları, emval miktarları, gelir gider durumları, yılsonu kar durumu, silvikültür faaliyetleri, köy ormanı çalışmaları, bal ormanları, fidan dikim çalışmaları, okul bahçesi, cami ve ibadethane ağaçlandırmaları, orköy çalışmaları, kadastro dosyaları, 2-B çalışmaları konularını kapsayan sunumlar sonunda; eksiklikler hakkında bilgiler verildi ve yapılan faaliyetler tek tek gözden geçirilerek irdelendi.



Toplantıda Bölge Müdür Yardımcıları Yaşar Yaman Sağlam ve Muhammed Çolak'ta 2016 yılı çalışmalarından dolayı tüm Şube ve İşletme Müdürlerine teşekkür ederek, ormancılık adına başarılarla dolu bir yıl geçirilmesi temennisinde bulundular.(EFE) - KÜTAHYA