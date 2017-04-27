Muder, Yabancı Öğrencilere Ata Sporunu Tanıttı

Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği (MUDER) tarafından Manisa'da öğrenim gören dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere ata sporu okçuluk ve matrak eğitimi de verildi.



İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının "Yabancı Değil Misafir" isimli projesi kapsamında, Manisa Uluslararası öğrenci derneği (MUDER) tarafından piknik organizasyonu düzenlendi. Süreyya Tabiat Parkında düzenlenen etkinliğe değişik ülkelerden 100'e yakın öğrenci katıldı. Pikniğin yanı sıra Paintball oynayan öğrenciler doyasıya eğlendi. Ayrıca öğrencilere ata sporu okçuluk ve matrak eğitimi verildi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de etkinliğe katılarak öğrencilere destek oldu. Yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarını dinleyen Çerçi, kendilerine gerekli desteği sağlayacaklarını belirtti. MUDER Başkanı Nedim Kara, "MUDER olarak dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek şehrimizde ikamet edip okuyan öğrencilerimizin güzel vakit geçirebilmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik. Piknik, sohbet ve paintball gibi değişik sosyal aktivitelerle öğrencilerimizle kaynaşma imkanımız oldu. Ayrıca ata sporlarımız da tanıtma imkanı bulduk. Amacımız bu öğrencilerin Manisa'da yabancı değil misafir olduklarını göstermek. Ev sahibi olarak da onlar için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" şeklinde konuştu. - MANİSA