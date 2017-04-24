Mudanya'yı adım adım keşfettiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği ile birlikte koordine edilen 'Büyükşehir ile Adım Adım Doğa' projesi kapsamında Bursalılar, Mudanya'nın eşsiz güzelliklerini keşfetti.

Proje kapsamında 23 Nisan Pazar günü düzenlenen etkinlik 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' temasıyla gerçekleştirildi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) sabah saatlerinde bir araya gelen doğa sevdalıları, yürüyüşe Mudanya Çepni Mahallesi'nden başladı. 12 km'lik parkur boyunca Akdeniz ikliminin eşsiz bitki örtüsü doğrultusunda devam eden yürüyüş Tirilye'de Büyükşehir Belediyesi'nin yemek ikramı ile son buldu. Vatandaşlar, huzurlu yolculukta Mudanya'nın eşsiz doğasının keyfini doyasıya çıkardı.