Mudanya İstanbul Ro-Ro Seferleri Başladı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca Mudanya iskelesinin geçtiğimiz aylarda Bakanlar Kurulu kararıyla tamamen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devrinin ardından BURULAŞ tarafından Mudanya-İstanbul arasında Ro-Ro seferleri başlatıldı.



BURULAŞ Genel Müdürü Levent Fidansoy, Mudanya iskelesinden Ambarlı Akçansa iskelesine sözleşmesi bulunan "Aysu" gemisinin karşılıklı seferlere başladığını duyurdu. Ro-Ro gemisi saat 12: 00'de Ambarlı'dan, Mudanya'dan ise saat 17: 00'de kalkacak. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü yapılacak seferler talebe göre artırılacak.



Levent Fidansoy, "Nakliyecilik yapan firmalarımızın kamyonları daha ekonomik ve güvenli olarak körfezi dolaşmadan Bursa'ya ulaşacak. Kamyonların haricinde otomobiller de gemiye binebilecek. Sadece zaman açısından diğer feribotlardan farkımız olacak. Bu süre yaklaşık 3,5 saat olacak. Ücret olarak TIR'lar 330 TL, 10 teker kamyonlar 230 TL, küçük araçlar 100 TL ödeyecek" dedi.



Konuyla ilgili UKOME'de oluşturulan alt komisyon, seferlerin trafiğin yoğun olduğu saatler dışında yapılmasını uygun buldu. Gemiyle taşınacak kamyon, tır gibi ağır vesaitler Mudanya'ya gelişlerinde ve iskeleden ayrılmaları sırasında Bursa asfaltı güzergahını kullanacak. Cadde üzerinde duraklama ve parkın yasak olduğu bildirildi. Hareket saatinden gelen araçların İstasyon Caddesi güzergahını kullanarak Demirhane dolgu alanında bulunan otopark alanında park etmelerinin sağlanacağı bildirildi. - BURSA