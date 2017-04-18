Mudanya'daki Bıçaklı Kavga

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bir büfede garson olarak çalışan kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, ilçede Hasanbey Mahallesi'ndeki Hal Çarşısı'nda dün gece, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından büfede garson olarak çalışan Muhammet Bal'ı (25) göğsünden ve sırtından bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Orhan Ç. (19) sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli Orhan Ç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.