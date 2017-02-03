Mudanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Bursa-Mudanya karayolunda, Mudanya yönüne seyreden G.A. yönetimindeki 16 L 7933 plakalı motosiklet, Bağcılar Durağı yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Berberoğulları'na (89) çarptı.



Ağır yaralanan ve olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan Berberoğulları yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Sürücü G.A, gözlatına alındı.