Mudanya'da Öğrenciler Hacivat Ve Karagöz İle Buluşuyor

Mudanya Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ilçede eğitim gören minik öğrencileri kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan Hacivat ve Karagöz ile bir araya getiriyor.

İlk gün Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteriye minik öğrenciler büyük ilgi gösterirken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, belediye olarak düzenledikleri sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında çocukları unutmadıklarını belirtti. Hacivat ve Karagöz'ü izleyen öğrencilerin moral ve motivasyonlarının yükseldiğine vurgu yapan Türkyılmaz, "Hem büyüklere hem de çocuklarımıza yönelik olarak bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi. İlk gün ilçe merkezinde gerçekleştirilen gösteriler 17 Ocak Salı günü Mirzoaba, Akköy, 18 Ocak Çarşamba günü Tirilye, Esence ve 19 Ocak Perşembe günü Dereköy ve Çayönü mahalleleri ilkokullarında devam edecek.