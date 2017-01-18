Mudanya'da Kar Nedeniyle Zeytin Ağaçları Zarar Gördü

Mudanya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Doğru, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki 47 mahallede zarar tespit edildiğini, kıyı kesimlerde bu zararın daha fazla olduğunu bildirdi.



Mudanya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Doğru, Mudanya Ziraat Odası Başkanı Raif Döner ve beraberindeki yetkililer, kırılan zeytin ağaçlarını yerinde inceledi. Burada konuşan Doğru, aralık ve ocak aylarında yağan yoğun kar nedeniyle zeytin ağaçlarında kar yükünden dolayı kırılmalar meydana geldiğini anımsattı.



Bu kapsamda zarar tespit çalışması yaptıklarını aktaran Doğru, şöyle konuştu:



"Bu kapsamda İlçe Tarım Müdürlüğü olarak mahallelerimizde tespitlerimize başlayıp bunların yarısını yaptık. Bu kapsamda tutanaklarımızı tutuyoruz ve çiftçilerimizin zararlarını bakanlığımız herhangi birşey çıkardığı takdirde bu kapsamda yararlandırmaya çalışacağız. İlçenin 47 mahallesinde zarar tespit edilirken kıyı kesimlerde bu zarar daha fazla ve yoğun. Biz bakanlığa bildirimimizde 47 mahalle ve 80 bin dekar olarak bildirdik. Tahminimiz 50-60 bin dekar alanda zarar mevcut. Destek anlamında ileride bakanlığımız borç erteleme ve herhangi bir destek çıkarırsa bu kapsamdaki çiftçilerimiz yararlanabilirler. Önümüzdeki günlerde Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi'nin (TARSİM) yapacağı toplantıda, bu kuruluş aşırı kar yükünden olan zararlarla ilgili gerekli bildirimleri yapacaktır."



Mudanya Ziraat Odası Başkanı Raif Döner de bu yıl 95 bin dönüm zeytinlik arazinin yüzde 40-50'sinin aşırı kar yağışından zarar gördüğünü belirtti. Döner, geçen yıl ise 4 bin 500 dönüm zeytinlik alanın eksi 19-20 derecelere düşen hava sıcaklığından dolayı yandığını hatırlattı. Geçen yıl don olayından dolayı zeytin ağaçlarının yandığını, bu yıl ise 40-50 bin dönüm alanda aşırı kar yağışından dolayı dallarda kırılmalar meydana geldiğini aktaran Döner, geçen yıl çiftçilerin yaklaşık 15 bin ton ürün aldığını, bu yıl bunun 12 bin tona kadar düşebileceğini ifade etti.



Soğuklar nedeniyle Tirilye tipi zeytinin artık yok denecek kadar azaldığını belirten Döner, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayından sonra 5 bin dönüm zeytin ağacımız zarar gördü. Bu ağaçlar kuruyup kesildi ve yeniden yeşertilmek için çalışılıyor. Bu yıl da karın genellikle sahil kesimlerinde yumuşak yağması ve ağaçların üstünde birikmesinden dolayı yoğun dal kırılması yaşandı. Şu an bu zararı tespit etmek çok zor olup bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İlçe Tarım Müdürlüğümüz de bu çalışmaları yürütüyor, bizler de bunun takipçisiyiz. Bu durumla ilgili ileride 2090 sayılı Afet kapsamına alınır mı alınmaz mı buna bakanlık karar verecek. Ama bunun sadece 2090 sayılı Afet kapsamına alınmasıyla bu işin çözüleceğini ben tahmin etmiyorum. Çünkü devlet tarafından buna artı bir destek yapılması lazım. Bunun yanında özellikle Güney Marmara'da siyah sofralık zeytinin de destekleme kapsamına alınması gerekiyor. Aksi takdirde zaten yatırım amaçlı zeytinliklerin birçoğu satılmaktadır. Bunun önüne geçmemiz için bunları destekleme kapsamına alıp bu zeytinliklere vatandaşın sahip çıkmasını istiyoruz."