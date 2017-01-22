Mudanya'da Hamsi ve Horon Festivali Yapıldı

Mudanya Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Karadeniz Hamsi ve Horon Festivali yapıldı.



Güzelyalı Kent Meydanı'ndaki festivalde, bir hafta boyunca yöresel ürünlerin satışı yapıldı. Yerel sanatçıların da sahne aldığı festivalin son gününde mangalda pişirilen yaklaşık 1 ton hamsi, katılımcılara ikram edildi.



Mudanya Karadenizliler Derneği Başkanı Engin Toksöz, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivale katkı verenlere ve katılımcılara teşekkür etti.



Festivalin birlik havasında geçtiğine işaret eden Toksöz, "Sağcı solcu demeden kavga etmeden hep beraber kardeşçe yaşamak dileğiyle sizleri selamlıyorum." dedi.



Festivale siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.