Mudanya'da Cinayet

– BURSA'nın Mudanya İlçesi'nde, tartıştığı Orhan Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan 25 yaşındaki Muhammet Bal hastanede öldü.



Hasan Bey Mahallesi hal çarşıda bir işyerinde garson olarak çalışan Muhammet Bal, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Orhan Ç. ile dün bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Ç., evli 2 çocuk babası Bal'ı sırtından ve göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Bal kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Olay sonrası gözaltına alınan Orhan Ç., ifadesinin ardından adliyeye çıkartılacak.



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