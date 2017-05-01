Mudanya Belediyesi'nden Çocuklara Özel Etkinlik

Geçtiğimiz hafta hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Mudanya Belediyesi Çocuk Şenliği Mütareke Meydanı'nda yapıldı. Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramı doyasıya kutladılar.

BAYRAKLAR VE ŞAPKALAR BAŞKAN AMCADAN

Etkinliğe katılan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, çocukların ilgi odağı oldu. Çocukların sevgi gösterileri ile karşılaşan başkan Türkyılmaz, etkinliğe katılançocuklara ve ailelerine şapka, balon ve Türk Bayrağı dağıttı. Çocuklara iyi bir gelecek bırakmanın kendileri için en önemli görevlerden biri olduğuna da dikkat çeken Türkyılmaz, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi bir milletin ilerlemesindeki temel taş çocuklardır. Çocuklara gereken değeri verirseniz, ilgiyi, şefkati gösterirseniz, onlar da parlayan bir ışık gibi geleceği aydınlatacaklardır" dedi. 23 Nisan tarihinin önemini çok iyi bildiklerini ve bu doğrultuda hareket ettiklerinin de altını çizen Türkyılmaz, tüm çocukların bayramlarını kutladı.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

İllüzyonist Yılmaz Çelik çocuklara özel gösterisini sunarken, büyüklerde en az çocuklar kadar heyecanla sihirbazlık gösterisini izledi. Çocuklar unutamayacakları bir gösteriyi izlerken, dağıtılan kağıt helvalarında tadına baktılar. Daha sonra sahne alan Bursa'nın Barış Manço'su olarak anılan Alper Dinçer bayram ve çocuk şarkılarını çocuklarla birlikte söyledi. Barış Manço'nun sevilen çocuk şarkılarını da seslendiren Dinçer, çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Şişme oyun parkurunda çocuklar gönüllerince eğlenirken, palyaçolar, kostümlü animatörler ve tahta bacakta çocuklara eşlik etti.

