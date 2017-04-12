Mudanya Belediyesi Faaaliyet Raporuna Zımnen Onay

Mudanya Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2'inci oturumu CHP'den 10, AKP'den 8, MHP'den 3 ve bağımsız 4 üyenin katılımı ile gerçekleşti. 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu'nun zımnen onaylandığı toplantıda Mudanya Belediyesi Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz faaliyet raporu görüşmeleri sırasında, meclis başkanlığı kürsüsünü meclis 1'inci Başkan Vekili Erdal Aktuğ'a bıraktı.

"BİR TEK KARA NOKTAMIZ YOK, OLMAYACAK"

Göreve geldikleri günden itibaren hiç kimseyi ayrıştırmadıklarını ve ötekileştirmediklerini vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Herkesin hakkının korunduğu bir belediyecilik anlayışını Mudanya'da sağladık. Görev süremiz içerisinde çıkarları ve menfaatleri son bulan kişilerin sürekli saldırısına uğradık. Ama asla yılmadık. Kendimden ve arkadaşlarımdan zerre şüphem yok. Ne mutlu bize ki, Mudanya'mıza ve ülkemize yakışır bir şekilde davrandık ve davranmaya da devam edeceğiz. Bu kararlılığımızdan da asla taviz vermeyeceğiz. Herkes elini vicdanına koysun. Defalarca söyledim. Bir tek kara noktamız yok bundan sonrada olmayacak. Boşuna çaba sarf etmeyin" dedi.

"HİZMET ETMEK BENİM İÇİN KUTSALDIR"

3 yıl içerisinde belediye bütçesini ikiye katladıklarını ve her mahalleye hizmet götürdüklerini belirten Türkyılmaz, "Tertemiz bir belediyemiz, tertemiz bir belediye başkanımız, tertemiz çalışanlarımız ve tertemiz meclis üyelerimiz var. Bende bunlarla gurur duyuyorum" dedi. Başarıyı en üst seviyede tutmak için ellerinden gelen çalışmaları yaptıklarını da vurgulayan Türkyılmaz, "Mudanya için daha çok yapacak işimiz var. Çünkü ben Mudanyalıyım. Mudanya'ya hizmet etmek benim için en kutsal görevdir" dedi.

"ÇUVALLA PARA DEĞİL, ÇUVALLA BORÇ BIRAKTILAR"

AKP ve MHP grup sözcülerinin faaliyet raporu ve projeler hakkında sorduğu soruları da cevaplayan Türkyılmaz,"Hem borçları ödüyoruz, hem iş yapıyoruz. Bize çuvalla para bırakmadılar, çuvalla borç bıraktılar" dedi. Mudanya Belediyesi'nin kurulduğundan beri ilk kez Turizm Master Planı'nın hazırlandığını da belirten Türkyılmaz, turizm konusunda da atağa geçeceklerinin altını çizdi. Söz verdikleri proje ve hizmetlerin hepsinin biteceğini sözlerine ekleyen Türkyılmaz, "Biraz sabır. Hizmetlerimiz ve söz verdiğimiz bütün projeler hayata geçecek" ifadelerini kullandı. Mudanya Belediyesi'nin tarihinde ilk kez Sayıştay müfettişleri tarafından iki kez denetlendiğini vurgulayan Türkyılmaz, "Ne mutlu bize bütün denetlemelerden tertemiz çıktık. Birileri hesap dahi veremezken, bizler kuruşuna kadar hesap verdik ve tertemiz çıktık" dedi.

"CANIMI SEVE SEVE VERMEYE HAZIRIM"

Ulaşım, otopark, trafik, alt yapı gibi hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Türkyılmaz,"Bizler elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. İlçemizin trafiğini ve ulaşımını rahatlatmak adına hazırladığımız "Trafik Projesi" UKOME'nin onayında bekliyor. Umarım UKOME onaylar ve bizde bu hizmetimizi hayata geçiririz" dedi. Bugüne kadar yasaların ve yönetmeliklerin dışına çıkmadıklarını ve bundan sonra da çıkmayacaklarının altını çizen Türkyılmaz, "Her konuda Mudanya'mızın gururu olmaya devam edeceğiz. Sözlerimizi tutacağız. Görevimizi yaparken belediyemizi ve çalışanlarımızı şaibeye bulaştırmayacağız. Doğru, dürüst, ahlaklı ve tertemiz bir belediyeciliğin Mudanya'mızda var olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben Mudanya'mı, ülkemi, cumhuriyetimi ve Atatürk'ümü çok seven biri olarak bu yolda canımı seve seve vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmelerin ardından Mudanya Belediyesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu, meclis üye tam sayısının 4'te 3'ünün red oyunu alamadığından dolayı zımnen kabul edildi.

