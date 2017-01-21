Mucur İlçe Kaymakamı Muhammed Önder; "Bin 260 İhtiyaç Sahibine İlçe Genelinde Destek Olundu"

Mucur İlçe Kaymakamı Muhammed Önder, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi bin 260 aileye destek sunulduğu söyledi.



İlçe Kaymakamı Önder, yaptığı açıklamada, "Sosyal Yardımlaşma aracılığı ile Mucur İlçesinde ihtiyaç sahibi olarak resmi birimlerimizle tespit ettiğimiz bin 260 aileye destek sunduk." dedi.



İlçe halkının Sosyal Yardımlaşma imkanlarından kesintisiz şekilde faydalandığını bildiren Kaymakam Muhammed Önder, "Halkımız sınırları yasalarla belirlenen kurallar çerçevesinde kesinlikle mağdur edilmemektedir. İlçemiz genelinde Sosyal Yardımlaşma aracılığı ile 2 bin 250 ton kömür ihtiyaç sahibi bin 260 aileye dağıtılmıştır." diye konuştu. - KIRŞEHİR