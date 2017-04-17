Mucur'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Mucur ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gitmekte olan Gökhan Belibağlı'nın kullandığı otomobil, Kayseri-Kırşehir kara yolu üzerindeki Mucur ilçesi yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.



Orta refüje çarpan otomobil, takla atarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekibi ve çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle kara yolunun bir şeridi kısa süre trafiğe kapandı.