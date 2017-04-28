Mucize Sebze Ispanak

Ispanak, besin değeri yüksek bir süper sebze. Ancak yeni bir araştırma, yeşil yapraklı ıspanağın bir başka gücünü daha ortaya koyuyor.

Ispanak, besin değeri yüksek bir süper sebze. Ancak yeni bir araştırma, yeşil yapraklı ıspanağın bir başka gücünü daha ortaya koyuyor

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Yapraklı, Mucize