Mucize Kurtuluş

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, atıl durumdaki iki katlı tarihi bir ev büyük bir gürültüyle yıkıldı. Tesadüfen motosikletli bir polis yıkılma anında önünden geçerken, yıkılan evin enkazı yolun karşısındaki başka bir binaya da zarar verdi. O anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Hisarbaşı Mahallesi, Tabakhane Caddesi'ndeki, iki katlı, cumbalı, bir süredir atıl durumdaki asırlık tarihi geçmişe sahip kağir ev, bugün saat 12.30 sıralarında büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkılan evin molozları dar olan sokağın karşısındaki başka bir evde de madde hasara neden oldu. Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen motosikletli bir trafik polisi ile karşıdaki binada yaşayan 66 yaşındaki Ayten Özkan, şans eseri yara almadan kurtuldu. Trafik polisinin son anda binanın yıkıldığını farkedip, motosikletin hızını artırarak canını kurtarması, Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yıkılan binanın karşısındaki evde yaşayan Ayten Özkan, "Olay anında evimin penceresinin önünde oturuyordum. Bir anda yolun karşısındaki ev üzerimize doğru yıkıldı. Percerenin demir korkulukları olmasaydı. Belki şimdi yaralanmış olacaktım" dedi.



Binanın tehlike arz ettiğinin bugüne kadar bilindiğini belirten Özkan, "Daha önce muhtara, belediyeye başvurduk. Ancak, özel mülk olduğu için binaya bir şey yapamayacaklarını söylediler. Mal sahibiyle görüşülüp, gerekli tedbirler alınabilirdi. Yazık değil mi bize? Binanın etrafında sadece demir korkuluklarla ufak bir önlem alınmıştı. Yıllardan beri korkarak evimize girip, çıkıyoruz. Ne zaman üzerimize yıkılacak diye bekliyorduk. Yıllardan beri bu ev böyle boş duruyordu. Arka tarafındaki binada oturanlar vardı. Onlar da yıkılacağından kortukları için bir kaç ay önce taşınmışlardı" dedi.



Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat olay yerine gelerek bilgi aldı, evi zarar gören Ayten Özkan'ı ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Muğla