Mucize doktor final mi oluyor? Mucize Doktor bitiyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Mucize doktor final mi oluyor? Mucize Doktor bitiyor mu?

Mucize doktor final mi oluyor? Mucize Doktor bitiyor mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Fox TV'nin sevilen dizilerinden Mucize Doktor final mi oluyor? sorusu son zamanlarda en çok aratılan konulardan biri oldu. Dizinin başrollerinden olan Taner Ölmez'in çok yorulduğu ve devam etmek istemediği konuşuluyordu. Peki, Mucize doktor final mi oluyor? Mucize Doktor bitiyor mu? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik. Son gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fox TV'nin sevilen dizilerinden Mucize Doktor final mi oluyor? sorusu son zamanlarda en çok aratılan konulardan biri oldu. Dizinin başrollerinden olan Taner Ölmez'in çok yorulduğu ve devam etmek istemediği konuşuluyordu. Peki, Mucize doktor final mi oluyor? Mucize Doktor bitiyor mu? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik. Son gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR FİNAL Mİ OLUYOR?

Kanal D'nin sevilen dizilerinden Mucize Doktor 'un ekranlara veda haberi ile gündeme geldi. Reyting rekortmeni dizinin sosyal medya hesabından Mucize Doktor'un 64. Bölümde ekranlara veda edeceği duyuruldu. İşte o açıklama!

"Otizmli bireylerin, hepimiz gibi hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa'mız büyüdü, gelişti hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. Bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle… " sözleriyle Mucize Doktor' un ekranlara veda edeceği duyuruldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Jennifer Lopez Uraz Kaygılaroğlu
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mucize doktor final mi oluyor? Mucize Doktor bitiyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 17:32:48. #1.15#

title