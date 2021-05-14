Mucize Doktor 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX Mucize Doktor 62. bölüm full izle! Mucize Doktor final mi yaptı?
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Mucize Doktor 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX Mucize Doktor 62. bölüm full izle! Mucize Doktor final mi yaptı?

Mucize Doktor 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX Mucize Doktor 62. bölüm full izle! Mucize Doktor final mi yaptı?
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Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen, Taner Ölmez'in Doktor Ali Vefa karakteri ile başrolünü oynadığı Fox TV'nin iddialı dizisi Mucize Doktor 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX Mucize Doktor 62. bölüm full izle! Mucize Doktor final mi yaptı?

Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen, Taner Ölmez'in Doktor Ali Vefa karakteri ile başrolünü oynadığı Fox TV'nin iddialı dizisi Mucize Doktor 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX Mucize Doktor 62. bölüm full izle! Mucize Doktor final mi yaptı?

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ve Muhsin, Doruk'un kafasındaki kurşunu çıkarmaya kararlıdır. Ama operasyonu kalıcı bir hasar vermeden tamamlamak imkânsız görünmektedir. Bu sırada bir salgın tehdidi hastanedeki bütün önlemleri maksimuma çıkarır ve Ali, Nazlı'yla yakınlaşma çabalarına hız verirken Ferman umutsuz bir vakayı üstlenir. Doruk bütün risklerine rağmen ameliyata alınır. Ama sonunda her şeyi değiştiren Ferman'ın fevri bir kararı olacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Zerrin Tekindor

Hazal Türesan

Murat Aygen

Fırat Altunmeşe

Hakan Kurtaş

Hayal Köseoğlu

Bihter Dinçel

Ezgi Asaroğlu

Ve

Reha Özcan

MUCİZE DOKTOR FİNAL Mİ, 63. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Perşembe FOX ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisi 63. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mucize Doktor final tarihi ile herhangi bir açıklama yapılmadı.

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