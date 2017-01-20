İlker Başbuğ'un "21. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk" isimli kitabından yola çıkarak Melike İlgün ve İlker Başbuğ'un beraber yazdığı Mucize, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Cumhuriyet bir mucizedir. Bu mucizeyi gerçekleştiren de Mustafa Kemal Atatürk'tür.
İlker Başbuğ'un "21. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk" isimli kitabından yola çıkarak Melike İlgün ve İlker Başbuğ'un beraber yazdığı Mucize; Ali Berktay'ın dramaturjisi, Turgut Onur Avdan'ın müzikleri, Ayşe Emel Mesci'nin yönetmenliği ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun dev kadrosuyla izleyicisiyle buluşuyor.
2 Perde
Oyuncular
Ahmet Kızıl
Ali Büyükkartal
Ali Osman Böcekçioğlu
Barış Ordu
Burcu Akgün
Cem Baza
Cemil Aydoğdu
Emir Akköse
Esen Yayla
Gizem Aldemir
Güneş Çam
Hande Dilan Hancı
Hande Dumlu
Lütfi Can Bulut
Mert Tümer
Oğulcan İnal
Onur Öztoprak
Orçun Oran
Ozan Önel Seda Özgiş
Selami Üstübi
Sera Arıman
Sercan İnceer
Sonat Tokuç
Yağmur Kahraman
Yasemin Bekçiler
Mucize
İlker Başbuğ'un "21. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk" isimli kitabından yola çıkarak Melike İlgün ve İlker Başbuğ'un beraber yazdığı Mucize, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
İlker Başbuğ'un "21. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk" isimli kitabından yola çıkarak Melike İlgün ve İlker Başbuğ'un beraber yazdığı Mucize, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.