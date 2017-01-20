Mucize

İlker Başbuğ'un "21. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk" isimli kitabından yola çıkarak Melike İlgün ve İlker Başbuğ'un beraber yazdığı Mucize, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Mucize

İlker Başbuğ'un "21. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk" isimli kitabından yola çıkarak Melike İlgün ve İlker Başbuğ'un beraber yazdığı Mucize, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Cumhuriyet bir mucizedir. Bu mucizeyi gerçekleştiren de Mustafa Kemal Atatürk'tür. 

İlker Başbuğ'un "21. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk" isimli kitabından yola çıkarak Melike İlgün ve İlker Başbuğ'un beraber yazdığı Mucize; Ali Berktay'ın dramaturjisi, Turgut Onur Avdan'ın müzikleri, Ayşe Emel Mesci'nin yönetmenliği ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun dev kadrosuyla izleyicisiyle buluşuyor.

2 Perde

Oyuncular

Ahmet Kızıl 

Ali Büyükkartal 

Ali Osman Böcekçioğlu 

Barış Ordu 

Burcu Akgün 

Cem Baza 

Cemil Aydoğdu 

Emir Akköse 

Esen Yayla 

Gizem Aldemir 

Güneş Çam 

Hande Dilan Hancı 

Hande Dumlu 

Lütfi Can Bulut 

Mert Tümer 

Oğulcan İnal 

Onur Öztoprak 

Orçun Oran 

Ozan Önel Seda Özgiş 

Selami Üstübi 

Sera Arıman 

Sercan İnceer 

Sonat Tokuç 

Yağmur Kahraman 

Yasemin Bekçiler

Kaynak: Etkinlik.io

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