İlker Başbuğ'un "21. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk" isimli kitabından yola çıkarak Melike İlgün ve İlker Başbuğ'un beraber yazdığı Mucize, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



Cumhuriyet bir mucizedir. Bu mucizeyi gerçekleştiren de Mustafa Kemal Atatürk'tür.



İlker Başbuğ'un "21. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk" isimli kitabından yola çıkarak Melike İlgün ve İlker Başbuğ'un beraber yazdığı Mucize; Ali Berktay'ın dramaturjisi, Turgut Onur Avdan'ın müzikleri, Ayşe Emel Mesci'nin yönetmenliği ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun dev kadrosuyla izleyicisiyle buluşuyor.



2 Perde



Oyuncular



Ahmet Kızıl



Ali Büyükkartal



Ali Osman Böcekçioğlu



Barış Ordu



Burcu Akgün



Cem Baza



Cemil Aydoğdu



Emir Akköse



Esen Yayla



Gizem Aldemir



Güneş Çam



Hande Dilan Hancı



Hande Dumlu



Lütfi Can Bulut



Mert Tümer



Oğulcan İnal



Onur Öztoprak



Orçun Oran



Ozan Önel Seda Özgiş



Selami Üstübi



Sera Arıman



Sercan İnceer



Sonat Tokuç



Yağmur Kahraman



Yasemin Bekçiler