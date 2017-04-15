Mübarek Döneminin İçişleri Bakanı Adili'ye 7 Yıl Hapis

Mısır'da, devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin İçişleri Bakanı Habib el-Adili'nin, "bakanlıktan zimmetine para geçirme" suçlamasıyla yargılandığı davada 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, eski İçişleri Bakanı Adili ve bakanlığın 12 yetkilisinin "zimmetlerine para geçirme" suçlamasıyla yargılandıkları davada, sanıkların 3 ile 7 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmasına hükmetti.



Mahkemenin, aralarında Adili'nin de bulunduğu 3 sanığa 7'şer, 6 sanığa 5'er, 2 sanığa ise 3'er yıl hapis cezası verdiği, hayatını kaybeden 2 sanığın davasını ise düşürdüğü belirtildi.



Aynı davada Adili'ye 40 milyon dolar, diğer sanıklara da çeşitli para cezaları verildiği kaydedildi.



Sanıklar, 60 gün içerisinde karara itiraz edebilecek.



Davayla ilgilenen soruşturma hakimi, Ağustos 2015'te Habib el-Adili ile bakanlık yetkililerini yaklaşık 2 milyar 400 milyon Mısır Cüneyhini zimmetlerine geçirme suçlamasıyla ceza mahkemesine sevk etmişti.



Söz konusu dava, Mübarek dönemi İçişleri Bakanı Adili'nin 25 Ocak sonrası yargılandığı "son dava" olarak biliniyor. Adili'nin bu davadan da beraat etmesi durumunda hapisten çıkacağı ifade ediliyor.



Mısır'da "25 Ocak halk hareketi"yle başlayan olayların ardından dönemin cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek görevinden istifa etmiş, ardından çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alınarak, çoğu hakkında yolsuzluk ve kamu malına zarar vermekten davalar açılmıştı. Ancak geçen süreçte Mübarek dönemi yetkilileri aleyhinde açılan davalar, genellikle sanıkların lehine sonuçlanmıştı.