Mübadiller, Yunanistan'dan Vizesiz Ziyaret İstiyor

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Ertuğrul, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan biz mübadil kökenliler de Yunanistan vatandaşı olan Ortodoks mübadil kökenliler gibi aile büyüklerimizin doğdukları toprakları vizesiz olarak ziyaret etmek istiyoruz" dedi.



Samsun'da mübadiller, mübadelenin 94. yıl dönümü anısına denize karanfil bıraktı. Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu'nca mübadelenin 94. yıl dönümü dolayısıyla Tütün İskelesi'nde denize karanfil bırakma töreni düzenlendi. Kurtuluş Yolu üzerinde bulunan Tütün İskelesi'nde toplanan mübadiller, ilk önce saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.



Mübadillerin çok büyük sıkıntılar çekerek bugünlere kadar geldiğini belirten Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Ertuğrul, "Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulaması, vize alırken çekilen sıkıntılar düş kırıklığı yaratıyor. Avrupa Birliği yöneticilerinden Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden iki halk arasına görülen vize duvarının kaldırılmasını talep ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan biz mübadil kökenliler de Yunanistan vatandaşı olan Ortodoks mübadil kökenliler gibi aile büyüklerimizin doğdukları toprakları vizesiz olarak ziyaret etmek istiyoruz. Eğer AB vize uygulamasını sürdürecekse, mübadillerin ata topraklarını özgürce ziyaret edebilmeleri için Türkiye ve Türkiye ve Yunanistan ortak bir çözüm üretebilir diye düşünüyoruz" diye konuştu.



Mübadiller konuşmanın ardından denize çelenk ve karanfil bıraktı. Daha sonra mübadiller hep birlikte Bandırma Vapuru iskelesinde "Vardar Ovası" türküsünü söylediler.



Programa ayrıca Türk-Yunan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stefanos Hajimanolis, Gümülcine Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu, Balkan uzmanı gazeteci Makis Milonas ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN