Mübadiller Denize Karanfil Bıraktı

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonunca mübadelenin 94. yılı dolayısıyla Samsun Tütün İskelesi'nde düzenlenen programda denize karanfiller bırakıldı.



Kurtuluş Yolu üzerindeki Tütün İskelesi'nde toplanan mübadiller, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.



Programda konuşan Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Ertuğrul, mübadeleye tabi tutulanların yıllardır ekip biçtikleri toprakları, iş yerlerini ve sevdiklerinin mezarlarını terk etmek zorunda kaldığını söyledi.



Mübadillerin doğdukları toprakları ziyaret etmek istediğine işaret eden Ertuğrul, şunları söyledi:



"Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulaması, vize alırken çekilen sıkıntılar düş kırıklığı yaratıyor. Avrupa Birliği yöneticilerinden Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden iki halk arasına örülen vize duvarının kaldırılmasını talep ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan biz mübadil kökenliler de Yunanistan vatandaşı olan Ortodoks mübadil kökenliler gibi, aile büyüklerimizin doğdukları toprakları vizesiz olarak ziyaret etmek istiyoruz."



Konuşmanın ardından denize karanfil bırakıldı. Daha sonra mübadiller hep birlikte "Vardar Ovası" türküsünü okudu.



Etkinliğe Türk-Yunan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stefanos Hajimanolis, Gümülcine Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu, Balkan Uzmanı Makis Milonas ile mübadiller katıldı.