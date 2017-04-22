Muazzez Ersoy'un 3 Bin 350 Fotoğrafı Sergileniyor

Sanatçı Muazzez Ersoy'un fotoğraflarının yer aldığı "Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi" isimli sergi, ziyarete açıldı.



Güngören'deki Kale Outlet Center'daki açılışa katılan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergideki her fotoğrafın kendisi için ayrı bir değeri ve önemi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Çocukluğumdan bebekliğimden tutun günümüze kadar fotoğraflarım var. Bebekliğimi de orada gördüm. Yani hepsi beni farklı farklı güzel günlere götürdü. 3 bin 850 fotoğraf var sergide. Bu serginin tüm geliri AFAD'a bağışlanacak. Ne kadar gururlandığımı, duygulandığımı, ne kadar mutlu olduğumu kelimelerle biraz herhalde zor anlatırım. Yardıma ihtiyacı olanların yaralarının sarılması için bence güzel bir şey. Hepsinden etkilendiğimi söyleyebilirim. Çünkü tek bir koridorda yürürken bile gördüğüm her fotoğraf karesi beni mutlu olduğum o anlara götürdü."



Sergiye, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, AFAD İl Başkanı İbrahim Tanı, 3S Kale Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sema Gürün katıldı.



Sergi bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.